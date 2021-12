Hawkeye: Tony Stark aveva predetto il finale della serie già in Avengers: Age of Ultron?

Il finale della serie Marvel con Jeremy Renner si è mostrato brevemente nel nuovo trailer di Hawkeye, ma secondo un fan del Marvel Cinematic Universe un grosso colpo di scena che arriverà la prossima settimana era stato anticipato da Tony Stark in Avengers: Age of Ultron.

Riportando in auge una scena molto specifica di Avengers: Age of Ultron, infatti, l'utente di Reddit bucketofsteam ha proposto una teoria particolarmente interessante: secondo lui, Tony Stark ha 'spoilerato' un punto chiave della trama di Hawkeye nella scena che vede gli Avengers Vendicatori trovare rifugio nella casa della famiglia Barton.

In quella sequenza tratta dal film di Joss Whedon, come ricorderete,Tony, Thor, Natasha, Bruce, Clint e Steve si dirigono verso una remota fattoria situata in una location sconosciuta, dove scoprono che qui Clint ha nascosto la sua famiglia lontano da occhi indiscreti. Mentre si avvicinano alla casa, Thor chiede a Tony informazioni su quel luogo, e Iron Man totalmente all'oscuro scherza sul fatto che possa trattarsi di una safe house (conoscendo il passato da spia di Clint). In seguito, rifugiatosi dietro al suo solito sarcasmo per nascondere la propria totale ignoranza su quella fattoria, identifica la moglie di Clint, Laura, come "un agente di qualche tipo", prima di riferirsi addirittura ai loro figli come "agenti più piccoli".

Flashforward ad Hawkeye, che nelle scorse settimane ha lasciato intendere che Laura Barton possa avere anche lei un passato da spia: secondo alcuni fan nell'ultimo episodio della serie il personaggio sarà svelato come Mockinbird, un agente dello SHIELD, al che la battuta di Tony Stark assumerebbe sicuramente un altro sapore, in retrospettiva. Voi cosa ne pensate di questa teoria? Ditecelo nei commenti.

