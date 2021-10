Hawkeye, il nuovo trailer annuncia la data d'uscita della serie Marvel

Con un nuovo trailer pieno d'azione e dall'atmosfera natalizia, Marvel annuncia la data di uscita dell'attesa serie TV Hawkeye, che vedrà protagonista il personaggio interpretato da Jeremy Renner.

Dopo il primo trailer di Hawkeye, Marvel pubblica un nuovo spot in cui annuncia che la miniserie dedicata a Occhio di Falco debutterà in streaming su Disney+ il 24 novembre. Ma non è tutto, nel giorno dell'esordio usciranno ben 2 episodi!

In Hawkeye vedremo l'ex-Avengers Clint Barton in una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. La missione sarà possibile solo grazie all'aiuto di Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld. Kate è un'arciera di 22 anni che sogna di diventare una super-eroina. I due si troveranno a dover collaborare quando qualcuno riaffiorerà dal passato di Clint, minacciando di rovinare molto più delle sue vacanze natalizie.

Stando agli ultimi rumours, circola l'ipotesi che vedremo Clint e Kate nello spin-off di Echo, ma non è ancora noto se i personaggi di Renner e Steinfeld saranno ricorrenti o se si tratta di una semplice apparizione.

Inoltre, insieme ad alcune scene già viste, il nuovo trailer della serie Marvel include alcune scene inedite che anticipano ad esempio il ritorno di Linda Cardellini nei panni di Laura, la moglie di Clint.

Manca poco più di un mese, dunque, all'uscita di Hawkeye in streaming su Disney+: nell'attesa vi consigliamo i 5 film MCU da rivedere prima della serie Marvel!