Hawkeye: il nuovo trailer spoilera il ritorno di Yelena e l'esordio dei Thunderbolts?

A poche ore dalle nuove foto di Hawkeye dedicate a Kate e Pizza Dog, i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo teaser trailer in vista degli ultimi tre episodi della serie, ma secondo i fan il filmato include grossi spoiler su Yelena Belova e addirittura i Thunderbolts.

Il teaser, intitolato "Hit the mark", mostra brevemente un personaggio misterioso e mascherato con tanto di visore notturno, a proposito del quale Kate Bishop di Hailee Steinfeld chiede: "E questo chi è?!". Sebbene il volto del personaggio non sia stato mostrato, il costume sembra molto simile a quello indossato da Yelena Belova nei fumetti, cosa che ha spinto i fan a pensare che i Marvel Studios abbiano 'mostrato' il ritorno di Florence Pugh, anche se in questo caso l'attrice è irriconoscibile.

Tuttavia, qualcuno ha anche immediatamente notato un particolare che legherebbe il ritorno di Yelena Belova ai Thunderbolts, dato che nei fumetti, il costume nero col visore notturno è presente proprio in una storia del supergruppo di criminali al servizio del governo. Come ricorderete la scena post credit di Black Widow ha rivelato che Yelena è stata inviata ad uccidere Clint Barton (Jeremy Renner) da Valentina Allegra De la Fontaine (Julie Louis-Dreyfus), che sta assemblando una misteriosa squadra: che si tratti proprio dei Thunderbolts, o almeno di una loro versione riletta per il MCU?

Il nuovo episodio di Hawkeye sarà disponibile su Disney+ da mercoledì prossimo. Intanto, gustatevi il trailer disponibile qui sotto.