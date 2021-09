Hawkeye, ecco il primo trailer ufficiale! Si torna a parlare di Ronin

Con WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki ormai archiviate e What If...? già a metà dell'opera è tempo di guardare avanti per la serialità targata Marvel Cinematic Universe: mentre al cinema impazza ancora lo Shang-Chi di Simu Liu, dunque, il piccolo schermo punta su Hawkeye con il primo trailer ufficiale dello show.

L'arrivo del trailer era stato annunciato nelle scorse ore proprio da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, con Disney che non ha deluso le aspettative: dopo tanta attesa abbiamo quindi finalmente potuto dare un'occhiata a ciò che vedremo nella serie che segnerà il passaggio di testimone dal Clint Barton di Renner alla Kate Bishop di Steinfeld.

Passaggio di testimone che ci viene ovviamente accennato in questo trailer, nel quale la presenza della nuova Occhio di Falco è più che tangibile, a partire dal primo incontro tra i due personaggi tra canzoni natalizie, nevicate e qualche conto in sospeso con il suo passato da Ronin per il povero Clint, che si troverà a dover abbandonare la quiete familiare proprio in prossimità delle feste natalizie.

Che impressione vi ha fatto questo primo trailer? Fateci sapere quali sono le vostre aspettative su questo nuovo show Marvel! Hailee Steinfeld, intanto, ha parlato del suo primo incontro con Jeremy Renner sul set di Hawkeye.