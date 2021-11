Hawkeye, Trinh Tran sugli Young Avengers: 'Vediamo cosa ci riserva il futuro'

Ultimamente sembra che qualcosa si stia muovendo nel progetto sugli Young Avengers. L'arrivo di Hawkeye punta i riflettori su Kate, che nei fumetti è uno dei membri più noti della squadra, e sicuramente fa ben sperare. L'interprete di Bishop, Hailee Steinfeld, e il produttrice esecutiva di Hawkeye, Trinh Tran, si sono espresse in merito.

"Voglio dire, è sempre una grande emozione, pensare a dove potrebbe andare qualsiasi personaggio che interpreti, e in particolare con qualcosa del genere", ha detto Steinfeld a ComicBook.com. "Ma non credo di aver ancora realizzato bene il fatto di essere arrivata fin qui, che sono in questo show e che questa serie sta per uscire. Quindi sì, è lì che ho la testa adesso".

Ed è giusto che sia così per il momento. Tuttavia considerando che personaggi come Eli Bradley e Cassie Lang sono già apparsi nel MCU e che America Chavez è pronta a debuttare nel sequel di Doctor Strange il prossimo anno, sembra che la squadra possa effettivamente riunirsi. Kate Bishop, tra l'altro, è stata a lungo una leader nei fumetti, dunque un live-action sugli Young Avengers sembra sicuramente possibile.

Trinh Tran ha commentato invece il modo in cui la Marvel, introducendo sempre vari eroi, si prepara il terreno per il futuro. "Ovviamente, non posso dirvi molto, ma ci sono eroi che sono andati via dall'MCU e ci saranno nuovi arrivi", ha detto Tran. "Credo che il nostro obiettivo sia, 'Portiamo Kate Bishop nella storyline, qui. Assicuriamoci che ciò che la gente apprezza di lei sulla carta sia tradotto anche sullo schermo.' E poi, possiamo partire da lì e scoprire cosa ci riserva il futuro. Ma penso che l'obiettivo sia davvero prima quello di assicurarci che venga introdotta correttamente con questa serie".

Dunque un "vedremo" sul futuro degli Young Avengers. Prima bisognerà guardare i sei episodi di Hawkeye, che esordirà su Disney+ il 24 Novembre.