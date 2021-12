Hawkeye ha un nuovo (triste) primato: la serie Marvel è la più piratata del momento!

Il crescente hype rispetto alle produzioni cinematografiche e televisive del Marvel Cinematic Universe ha anche i suoi risvolti negativi: le classifiche dei contenuti scaricati illegalmente vedono in testa la serie DisneyPlus Hawkeye e il sequel cinematografico Venom: la furia di Carnage.

Mentre la serie DisneyPlus entra nel vivo e crescono le attese sullo spettacolare episodio 5 di Hawkeye, le conseguenze negative della distribuzione tramite piattaforme di streaming si fanno sentire nell'ambito della pirateria online, facilitata dalla disponibilità di video on demand. Secondo alcuni report, infatti, Hawkeye ha per la seconda settimana di fila il primato della serie TV più piratata, record che condivide con Venom: La Furia di Carnage dal lato cinematografico.

A seguire, tra le serie più scaricate illegalmente nell'ultima settimana troviamo The Wheel of Time, la serie Amazon Prime Video tratta dai romanzi fantasy di Robert Jordan, la serie revival Dexter: New Blood, infine le nuove stagioni di Star Trek: Discovery, Succession e Yellowstone.

Nell'ambito cinematografico, dietro al sequel di Venom troviamo il film storico di Ridley Scott The Last Duel, l'ultimo capitolo di James Bond No Time To Die e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che è stato reso disponibile in streaming durante il recente DisneyPlus Day.

Vedremo come evolveranno queste classifiche nelle prossime settimane, quando si affacceranno su DisneyPlus anche il più recente film del MCU Eternals e la serie Star Wars: The Book of Boba Fett, e come inciderà nelle attività di pirateria online l'ormai vicinissima uscita di pellicole molto attese dal pubblico come Spider-Man: No Way Home e Matrix Resurrections.

