Hawkeye, Florence Pugh nel cast della serie insieme ad altre new entry

Nuove aggiunte al cast della serie tv Hawkeye: dopo la conferma di Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, arrivataci grazie a delle foto dal set, è Variety a riportare il casting di altri 6 attori, tra i quali vi è anche Florence Pugh.

Saranno infatti Vera Farmiga (The Frontrunner, The Departed), Fra Fee (Les Misérables, Pixie), Tony Dalton (Better Call Saul, Sens8), Alaqua Cox, Zahn McClarnon (Into The West, Doctor Sleep) e la già nominata Florence Pugh a fare il loro ingresso nella serie tv con protagonista Jeremy Renner.

E mentre abbiamo già avuto modo di vedere (sebbene solo nei trailer e nei materiali promozionali di Black Widow), il personaggio della Pugh che, proprio come volevano dei recenti rumor, riprenderà il ruolo di Yelena Belova, vi sveliamo adesso chi interpreteranno gli altri attori:

Vera Farmiga sarà Eleanor Bishop, la madre di Kate (Steinfeld)

Fra Fee sarà Kazi, probabilmente diminutivo di Kazimierz Kazimierczak, ovvero il villain mercenario Clown.

Tony Dalton sarà Jack Duquesne, una possibile versione di Jacques Duquesne o Swordsman, un ex mentore di Hawkeye che è stato sia un eroe che un villain nel Marvel Universe.

Alaqua Cox sarà Maya Lopez, l'alter ego di Echo, un personaggio non udente di origini nativo-americane capace di copiare alla perfezione i movimenti altrui.

Zahn McClarnon sarà infine William Lopez, probabilmente il padre di Maya, Willie “Crazy Horse” Lincoln.

Al momento, si attendono ancora conferme ufficiali da pare di Disney e degli attori, ma voi cosa ne pensate di questi casting?

Hawkeye è scritto e prodotto da Jonathan Igla, e le riprese della serie sono attualmente in corso.