Hawkeye, gli ultimi rumor vorrebbero un nuovo villain per la serie di Disney+: ecco quale

Le ultime voci sul fronte Hawkeye vorrebbero un nuovo villain per la serie tv di Disney+ con protagonisti Clint Barton e Kate Bishop, ed è qualcuno che si è già visto nel MCU.

Nuovo villain all'orizzonte per Hawkeye?

Secondo il sito The Direct, che la riporta con un''esclusiva, nella serie tv di Disney+ apparirà il personaggio di Madame Masque in quello che è descritto come un "supporting role", per il quale i casting sarebbero già in corso.

Conosciuta principalmente per essere un villain di Iron Man, Madame Masque ha avuto a che fare anche con Barton e Bishop nei fumetti (c'entra anche Madripoor, una location che, tra l'altro, sembrerebbe avere un ruolo chiave in The Falcon and The Winter Soldier), e in particolare con quest'ultima, essendo il padre di Kate uno dei clienti dei suoi traffici illegali.

Ma chi è Madame Masque? Giulietta Nefaria, meglio conosciuta come Whitney Frost, è la figlia del Conte Nefaria, capo di una potente famiglia criminale. Ottima combattente ed esperta di robotica, è solita indossare una maschera dorata per coprire il proprio volto sfigurato.

Nel MCU è già apparsa in occasione della seconda stagione di Agent Carter, della quale è stata il villain principale, tenendo in pugno il Consiglio dei Nove e portando avanti esperimenti con la Materia Zero.

Come se la gestiranno dunque i Marvel Studios, dovesse rivelarsi veritiera l'indiscrezione? Staremo a vedere.

Le riprese Hawkeye dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, nonostante si attenda ancora l'annuncio dell'interprete di Kate Bishop. La serie dovrebbe uscire su Disney+ nel 2022.