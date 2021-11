Hawkeye, a che ora usciranno i primi due episodi su Disney+

Ci siamo, l'attesa è praticamente conclusa. Mancano una manciata di ore all'uscita, su Dsney+, di Hawkeye, la nuova avventura Marvel per piccolo schermo dedicata a Occhio di Falco e la sua accolita, Kate Bishop. Domani escono i primi due episodi, ma ecco l'orario esatto di distribuzione per i più impazienti.

Siamo a pochissime ore dall'uscita dei primi due episodi di Hawkeye, quarta serie in live-action - non considerando quindi What if...? - pensata dai Marvel Studios per chiudere, o quantomeno allungare, gli archi narrativi di tutta una serie di personaggi appartenenti alla Saga dell'Infinito, che in questa nuova Fase 4 potremmo non rivedere per un bel po'. Dopo WandaVision, dopo The Falcon and The Winter Soldier e infine dopo Loki, è finalmente il turno Jeremy Renner con Occhio di Falco.

Costretto a elaborare il lutto dell'amica di sempre, Natasha Romanoff alias Vedova Nera, in questo primo standalone a lui dedicato, Occhio di Falco dovrà fare i conti con l'inevitabile passaggio di testimone, intenzionato com'è a tornare al cento per cento dalla sua famiglia a lungo perduta - ironia della sorte, anche nella realtà Jeremy Renner era a un passo dal licenziarsi a causa dei continui progetti Marvel, che gli impedivano di crescere sua figlia.

Per farlo, tornerà a vestire i panni di Ronin scegliendo Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, come sua allieva, introducendo questo nuovo personaggio destinato a durare nel MCU, visti i grandi piani che già si stanno preparando per lei. Come showrunner della serie, lo ricordiamo, troveremo Jonathan Igla, già noto per il suo lavoro con Mad Men, serie cult sui pubblicitari di New York negli Anni '50. Sei gli episodi di cui ha curato la produzione, che dopo i primi due usciranno a cadenza settimanale tutti i mercoledì fino al 22 dicembre, in tempo per Natale - come vuole la trama della serie. Ma a che ora verranno distribuiti ogni giorno, a partire da domani?

L'orario programmato per il fuso orario americano è la mezzanotte, il che vuol dire che da noi saranno disponibili su Disney+ alle 9:00 di ogni mattina. Fra poco più di ventriquattr'ore insomma, avrete i vostri primi due episodi, sulla cui audience si deciderà - assieme alla tendenza delle settimane successive e a molti altri fattori - di rinnovi di nuove stagioni per Hawkeye. Siete pronti? Cosa vi aspettate da questi primi episodi? Ditecelo nei commenti!