Hawkeye, vedremo Matt Murdock nel finale? Parla la regista

Procede spedito il conto alla rovescia verso il finale di Hawkeye, e negli ultimi giorni abbiamo registrato gli elogi a Florence Pugh da parte di Hailee Steinfeld. Tra i fan si diffondono le teorie sui possibili sviluppi della trama, anche alla luce di ciò che è successo negli ultimi giorni nel Marvel Cinematic Universe.

Avvisiamo che seguiranno spoiler anche su Spider-Man: No Way Home. L'entrata in scena di Kingpin nel quinto episodio di Hawkeye segue infatti le parole di Kevin Feige sulla presenza di Daredevil nel MCU, e soprattutto l'apparizione di Matt Murdock nel nuovo cincecomic con Tom Holland. Ecco perché a molti sembra possibile che la storia possa ripetersi nel finale della serie su Occhio di Falco.

Se su Kingpin Bertie, regista di Hawkeye come metà del duo Bert and Bertie, aveva detto "Questa è la Marvel", parlando delle diverse iterazioni su come il personaggio viene rivelato, le due registe sono intervenute su MCU Direct per dare qualche anticipazione sul finale della serie, da mercoledì 22 dicembre in streaming su Disney+. Vedremo davvero Matt Murdock? In fondo Clint Barton ha bisogno di aiuto e deve affrontare il suo arcinemico, e ci sono altri motivi per ipotizzare un crossover con Spider-Man: No Way Home.

"Sintonizzatevi mercoledì per il sesto episodio" è l'evasiva risposta di Bert and Bertie. Difficile a questo punto saperne di più prima dell'ultima puntata di Hawkeye.