Hawkeye, Vera Farmiga elogia Hailee Steinfeld 'ha spaccato nei panni di Kate Bishop!'

Vera Farmiga si è recentemente unita al cast di Hawkeye nei panni di Eleanor Bishop, madre di Kate, interpretata da Hailee Steinfeld. La nuova arrivata nel Marvel Cinematic Universe ha affermato che sua figlia televisiva "ha spaccato" nei panni di Kate Bishop.

In Hawkeye vedremo Clint Barton (Jeremy Renner) impegnato nell'addestramento della giovane Kate per passarle il testimone, dopo essersi ritirato in Avengers: Endgame.



"Hailee ha spaccato in quel nel ruolo. Occhio di Falco addestra un nuovo successore, quindi Kate Bishop sta arrivando", ha detto Farmiga ad Entertainment Tonight. "Interpreto sua madre e mi sono divertita tantissimo. Sarà davvero speciale, penso."



Tra il cast esordiente nel MCU troviamo anche Jack Duquesne, Fra Fee, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e Alaqua Cox.

“Non vedo l'ora che le persone vedano come stiamo interpretando questo personaggio. È una tale tosta, non si può negarlo", ha detto a Entertainment Tonight nel 2020 Steinfeld. "È così intelligente, spiritosa e veloce e la sua capacità fisica di fare così tante cose è alle stelle. Mi ha davvero messo alla prova e mi ha fatto superare la quarantena". Steinfeld ha anche parlato dell'impatto dei fumetti di Hawkeye sulla sua Kate aumentando la curiosità dei fan verso lo show Marvel.



Le riprese di Hawkeye sono state completate, la serie dovrebbe debuttare nel 2021 su Disney+.