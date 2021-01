Hawkeye: Vera Farmiga gira un breve video sul set dello show Disney

Abbiamo visto il nuovo logo di Hawkeye, svelato in occasione dei 50 anni del protagonista, nel frattempo vi segnaliamo questo video condiviso da Vera Farmiga, attrice presente nel cast dell'opera prodotta dalla Disney.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account @BRMarvelNews, in cui è presente un breve filmato con Vera Farmiga, girato sul set dello show. Il messaggio ci permette di dare un primo sguardo a quello che sarà il look di Eleanor Bishop, madre di Kate Bishop, personaggio interpretato da Hailee Steinfeld e aiutante di Hawkeye. I numerosi appassionati del supereroe con il volto di Jeremy Renner sono ansiosi di scoprire quale saranno le sfide che Occhio di Falco dovrà affrontare nel varie puntate della prima stagione, mentre sono in molti a credere che nel corso dello show il membro degli Avengers addestrerà il suo successore.

A causa dei ritardi accumulati per colpa della pandemia di Coronavirus, Hawkeye è stata rimandata più volte, attualmente non è ancora stata annunciata la sua data esatta di uscita, infatti è stato solo rivelato che sarà disponibile nel corso del 2021. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più, vi segnaliamo questa intervista ad Hailee Steinfeld di Hawkeye in cui discute del suo ruolo nella serie.