Hawkeye: Vera Farmiga è la madre di Kate Bishop in questa foto dal set

Il video ufficiale su Kate Bishop ci ha confermato la presenza di Hailee Steinfeld in Hawkeye, e ora è arrivato il momento di dare uno sguardo al look della madre Eleanor Bishop.

Ad interpretarla sarà Vera Farmiga, attrice famosa per film come The Conjury, Orphan e Tra le nuvole. Nell'immagine che trovate qui sotto è possibile vederla con un elegante abito rosso, all'uscita di quello che sembra essere un esclusivo party a tema natalizio (come si intuisce anche dalle decorazioni alle sue spalle).

Al suo fianco troviamo anche Tony Dalton, che nella serie interpreterà Jack Duquesne. Il personaggio creato da Stan Lee, e noto anche con il nome di Spadaccino (Swordsman) potrebbe essere uno dei villain principali dei due protagonisti, dato che nei fumetti viene spesso ritratto come un nemico degli Avengers e alleato del Mandarino, sebbene riesca in qualche modo a redimersi. Il suo passato è legato allo stesso Clint Burton, che lo considerava un maestro.

I due sembrano in attesa di un auto ma è anche possibile vedere una certa preoccupazione sui loro volti, come se stesse succedendo qualcosa davanti ai loro occhi: che si tratti di una spettacolare scena d'azione? Dovremo attendere il 2021 per scoprire qualcosa in più. La serie potrebbe segnare anche il ritorno del mitico SHIELD.