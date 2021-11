Hawkeye, la Battaglia di New York nel videoconfronto con Avengers

La sequenza iniziale di Hawkeye ha riacceso i ricordi dei fan Marvel e uno in particolare ha deciso di adoperarsi e pubblicare un video che paragona l'apertura del nuovo show con protagonista Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Occhio di Falco, con una iconica scena di uno dei primi grandi successi del Marvel Cinematic Universe.

La giovanissima Kate Bishop è rimasta scossa durante la Battaglia di New York, quando la sua casa è rimasta danneggiata nel duello in cui sono stati coinvolti gli Avengers contro l'esercito alieno di Chitauri. Proprio mentre un gruppo di Chitauri sembrava stesse per attaccare è intervenuta una freccia all'improvviso. Kate Bishop - Hailee Steinfeld ha parlato del Blip di Thanos e del suo personaggio - si metteva in fuga sopra un alto edificio mentre osservava Occhio di Falco combattere contro i Chitauri.



Un fan molto creativo ha estratto una sequenza da The Avengers del 2012 e l'ha sincronizzata a quella di Hawkeye, titolando il post con 'I paralleli'.

La parte di The Avengers della clip da 27 secondi inizia con Occhio di Falco che capisce che i Chitauri si stanno avvicinando. Quando la polvere si dirada, Kate lo vede prendere a pugni gli alieni fuori dall'edificio, giusto in tempo per sfuggire ad una esplosione che lo fa cadere, in contrasto con Kate che si mette in salvo.



Non poteva esserci apertura migliore per Hawkeye di un richiamo ad una delle sequenze più amate e significative del Marvel Cinematic Universe, la celebre Battaglia di New York.

Scoprite ulteriori informazioni sullo show con la recensione di Hawkeye, relativa ai primi due episodi.