Hawkeye: Video e foto dal set ci mostrano i protagonisti e la nuova arrivata Echo

Nelle scorse ore sono stati confermati alcuni membri del cast di Hawkeye, inoltre account di insider hanno condiviso altri video e foto prese sul set dello show, che ci permettono di vedere per la prima volta il personaggio di Echo.

In particolare ci riferiamo ai video condivisi da "Murphy's Multiverse", che ci fanno dare un primo sguardo al personaggio interpretato da Alaqua Cox, attrice che sarà il volto di Maya Lopez, conosciuta anche come Echo. La scena presente nel filmato che trovate in calce alla notizia è stata girata a Brooklyn, vediamo quindi Maya scendere da un taxi e dirigersi verso una casa, che secondo molti potrebbe essere quella del padre. Alcuni appassionati credono che la presenza di Echo, supereroina sorda, sia la conferma della perdita dell'udito di Hawkeye, che quindi chiederà l'aiuto di Maya Lopez.

Inoltre nella notizia sono presenti anche i tweet di @JRennerNet, account che ha condiviso con gli utenti di Twitter alcune foto ad alta definizione che ritraggono Jeremy Renner, Hailee Steinfeld e Lucky The Pizza Dog. Anche questa scena è stata girata a New York e in particolare a Chinatown. Se cercate altre indiscrezioni sullo show che farà il suo debutto su Disney+ nel corso del 2021, ecco altre foto scattate sul set di Hawkeye.