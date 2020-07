Hawkeye, il villain della serie sarà quello di una celebre serie a fumetti?

Un recente report di The Illuminerdi avanza l'ipotesi che i Marvel Studios siano attualmente alla ricerca di un attore dell'Europa dell'Est, tra i 20 e i 30 anni per interpretare il villain nella serie Hawkeye. Secondo il report l'antagonista in questione sarà Il Clown, una figura centrale nella serie a fumetti di Matt Franction e David Aya.

Il vero nome del villain è Kazimierz Kazimierczak aka Il Clown, ed è cresciuto in una famiglia artisti circensi, prima di trasformarsi in un mercenario a sangue freddo. Il personaggio dovrebbe apparire in cinque dei sei episodi dai quali è composta la serie. Al timone della regia ci saranno Bert & Bertie conti Rhys Thomas; per la prima volta uno show tv Marvel viene diretto da più registi. Lo script è affidato a Jonathan Igla.



A parte il coinvolgimento dei personaggi di Clint Barton e Kate Bishop, sulla serie Hawkeye non è stato svelato molto, a livello di trama.

La storia dovrebbe approfondire il rapporto tra mentore e allievo di Barton/Occhio di Falco con la giovane Kate Bishop.

La ragazza nei fumetti è l'erede designata di Occhio di Falco, ereditandone anche il nome ed entrando a far parte del gruppo degli Young Avengers.

Clint Barton potrebbe essere costretto ad affrontare una vera tragedia in questa serie ma nel frattempo si cerca l'attrice per la protagonista femminile, con Hailee Steinfeld che potrebbe esser stata fatta fuori dalla corsa per Kate Bishop.