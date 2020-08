Hawkeye, il villain della serie Marvel sarà davvero il Clown?

All'inizio della settimana, un report di The Illuminerdi ha affermato che i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un attore dell'Est Europa di 20-30 anni per Hawkeye, la serie che vedrà come protagonista l'Avenger di Jeremy Renner, e molti avevano associato il casting ad un villain in particolare.

La descrizione combacerebbe infatti con Kazimierz Kazimierczak aka Il Clown, figura centrale della celebre serie a fumetti di Matt Franction e David Aya, e stando a quanto riportato in queste ore da MCU Cosmic il personaggio avrà effettivamente un ruolo nello show Disney+.

Lo studio avrebbe già in mente un nome per la parte, anche perché Hawkeye sarà una delle prossime serie Marvel/Disney+ ad entrare in produzione insieme a Ms. Marvel, ma il sito ha deciso di non citare l'attore in quanto sarebbe ancora lontano dall'essere ingaggiato ufficialmente.

Sempre per quanto riguarda il cast, sembra vicino l'annuncio di Hailee Steinfeld come Kate Bishop: l'attrice è da tempo la prima scelta di Kevin Feige per il ruolo, e secondo diversi report avrebbe finalmente firmato per partecipare alla serie. Tuttavia, né Disney né i trade di Hollywood si sono ancora espressi al riguardo dopo le anticipazioni dello scorso anno.



