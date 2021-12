Hawkeye, Vincent D'Onofrio commenta il mistero del Rolex: 'ne so quanto voi'

Hawkeye ha dato ai fan del Marvel Cinematic Universe tantissime cose a cui pensare, dal ritorno di Kingpin al mistero del Rolex appartenuto a Laura Barton e recuperato da Clint e Kate Bishop. Il Rolex ha scatenato un intenso dibattito tra i fan del franchise, mettendo in discussione lo status canonico di altre serie tv.

Vincent D'Onofrio ha affermato di interpretare lo stesso Kingpin conosciuto in Daredevil, la serie di Netflix. Kevin Feige ha confermato che Charlie Cox sarà il Daredevil del MCU da qui in poi, quindi questo renderà la serie di tre stagioni canonica? Inoltre, la rivelazione che Laura Barton è sempre stata l'Agente 19 contraddice ciò che abbiamo visto in Agents of SHIELD. In quella serie Mockingbird è stata interpretata da Adrianne Palicki, cosa che i fan hanno ovviamente notato.



Intervistato da Deadline, D'Onforio ha ammesso di essere curioso di saperne di più sull'orologio, proprio come tutti noi: “Sto cercando di capirlo come tutti gli altri. Sono sulla vostra stessa barca: ho davvero bisogno di più informazioni”.



Linda Cardellini potrebbe quindi avere più spazio in futuro e non essere solo “la moglie di”? Questo retroscena potrebbe creare l'opportunità per un’evoluzione del suo personaggio. Voi che ne pensate, vi piacerebbe vederla in azione più spesso? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione del finale di Hawkeye.