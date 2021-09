Hawkeye: Vincent D'Onofrio commenta i post della serie Marvel, Kingpin ritornerà?

Magari dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di vedere tornare il Daredevil di Charlie Cox nel Marvel Cinematic Universe, ma alcuni movimenti sospetti di Vincent D'Onofrio potrebbero lasciare intendere invece che un ritorno di Kingpin sarebbe davvero dietro l'angolo. L'attore ha infatti cominciato a commentare alcuni post della Marvel.

Un ritorno di Wilson Fisk alias Kingpin in Hawkeye è possibile? A quanto pare sì, stando agli ultimi movimenti sui social dell'attore che lo interpreta. Vincent D'Onofrio ha infatti postato un tweet su di un cane a tre zampe pochi minuti dopo l'uscita del primo trailer di Hawkeye e i fan hanno immediatamente fatto il collegamento con Lucky the Pizza Dog che apparirà nella serie Marvel. Inoltre, ai fan che gli inviavano tweet tipo: "The King returns in Hawkeye", "Timing. Confirmed", o "Can’t wait to see you King", D'Onofrio ha messo immediamente un like di approvazione.

Ovviamente non si tratta certo di una conferma del ritorno del personaggio nella serie con Jeremy Renner né di un suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, ma senza dubbio i fan continuano a sognare un suo ritorno in questo universo narrativo dove chiaramente si aspettano di ritrovare anche Matt Murdock / Daredevil (se non nel prossimo film su Spider-Man in uno dei successivi).

I rumor sulla presenza di Kingpin in Hawkeye erano cominciati a circolare già qualche mese fa. Tutto è iniziato dal subreddit MarvelStudiosSpoiler, quando uno dei suoi amministratori ha lanciato il rumor legato al villain di Daredevil, Wilson Fisk, che a quanto pare potrebbe avere un ruolo nella nuova serie live-action Marvel Studios con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Qualcuno del subreddit ha addirittura aggiunto che presumibilmente vedremo Kingpin nel quinto episodio dello show, ma al momento per tutto questo non ci sono conferme di alcun tipo