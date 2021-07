Vincent D'Onofrio conferma il ritorno di Kingpin in Hawkeye?

Era un rumor di qualche ora che interessava i fan Marvel, in particolare quelli della serie Netflix Daredevil: Vincent D'Onofrio potrebbe tornare nella serie tv di Hawkeye. Ma ciò che sta facendo chiacchierare ora è la sospetta attività Twitter dell'attore... Vedremo davvero Kingpin nello show di Disney+?.

Ora che il Multiverso è stato ufficialmente introdotto nel MCU, le possibilità sembrano essere davvero infinite per le storie sui nostri eroi e villain preferiti, specialmente grazie al concetto di Variante visto in Loki.

Ma già prima di allora, i fan Marvel speravano nel ritorno dei protagonisti delle serie Netflix come Daredevil e Jessica Jones nei film e nelle serie prodotte dai Marvel Studios, dato che i diritti di utilizzo dei personaggi Netflix era tornato già da un bel po' in mano loro.

Tra questi, il Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox è da tempo vociferato esser parte del film Spider-Man: No Way Home, mentre proprio nelle ultime si è sparso il rumor che Vincent D'Onofrio potrebbe tornare a interpretare Kingpin nella serie tv con Jeremy Renner, Hawkeye.

Ad alimentare adesso le speranze dei fan in merito a quest'ultima voce sembra essere arrivato l'attore in persona, che su Twitter ha prima messo "mi piace" al tweet che riportava il rumor, e poi lo ha tolto. Azione che, almeno dall'account che ha riportato l'indiscrezione, è stata vista come una conferma indiretta della sua veridicità.

"Dunque, Vincent D'Onofrio ha tolto il like al mio tweet sull'apparizione di Kingpin in Hawkeye. Yup, lo vedremo sicuramente nella serie allora".

Ovviamente, D'Onofrio avrebbe potuto semplicemente decidere di mettere il like al post per esprimere nuovamente la sua volontà di tornare nell'universo Marvel, per poi toglierlo dopo essersi reso conto del polverone che avrebbe potuto eventualmente causare una così semplice azione di questi tempi, ma come dice sempre Kevin Feige: "Mai dire mai in casa Marvel".

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.