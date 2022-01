Hawkeye, Vincent D'onofrio gela i fan: 'Non ho ricevuto altre chiamate dalla Marvel'

Il ritorno di Vincent D'Onofrio in Hawkeye ha letteralmente fatto impazzire i fan ma a quanto pare, l'attore non ha avuto ulteriori contatti con la Marvel dopo l'apparizione del suo Kingpin nella serie con Jeremy Renner.

Questa scioccante rivelazione è stata fatta dallo stesso attore in una recente intervista al Sarah O'Connell Show, ammettendo comunque di essere disponibile per eventuali coinvolgimenti futuri.

"No. Non ho ricevuto altre chiamate dalla Marvel. Ci sono già passato con Daredevil. È molto chiaro a tutti loro che io voglio davvero recitare in questo ruolo, continuare a recitare questa parte. Sai, spero solo che ci possano essere le giuste condizioni per continuare a portare questo personaggio sul piccolo o grande schermo. Abbiamo appena iniziato".

Nel finale di Hawkeye vediamo Maya sparare proprio Wilson Fisk, colpevole di aver causato la morte di suo padre. Pare però assai improbabile che la Marvel abbia deciso di far fuori un personaggio tanto amato e tanto atteso dopo un solo episodio. Le parole di Vincent D'Onofrio sembrano confermare che in realtà Kingpin sia ancora vivo:

"Penso ancora che ci sia molto altro da fare con questo personaggio, quindi spero solo di ricevere una chiamata. Sarebbe davvero bello e vorrei continuare a far parte di questo mondo".

Voi che ne dite, vedremo Kingpin nel futuro del MCU?