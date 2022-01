Hawkeye, Vincent D'Onofrio: 'I troll? Ho imparato a ignorarli'

Vincent D'Onofrio ha fatto ritorno nel MCU in Hawkeye, e ha di recente raccontato che grande onore è stato per lui calarsi nuovamente nei panni di Kingpin, ma in una delle ultime interviste ha parlato anche del suo rapporto con gli hater e i troll del web.

Il casting di Kingpin è stato probabilmente uno di quelli che fin da subito ha messo d'accordo un po' tutti, o almeno così pensavamo. D'altronde, Vincent D'Onofrio è sempre stato Kingpin anche per Kevin Feige, che ha fortemente voluto il ritorno dell'attore per interpretare il celebre villain anche nella serie tv Hawkeye... Eppure, anche lui ha avuto la sua dose di "hater".

"Avevo parecchi troll che mi davano contro, sì sì" ha rivelato D'Onofrio in una recente intervista "Ma ciò che ho fatto è stato semplicemente smettere di prestar loro attenzione. Li ho messi via in una scatola, come se non esistessero, e li ho ignorati per un lungo periodo di tempo. E così sono spariti, più o meno"

"Certo, ogni tanto ne compare ancora qualcuno, e io li ignoro. Perché penso che succedano troppe cose al mondo per continuare a perpetrare questa negatività. Prima me la prendevo, diventavo combattivo, ma ne soffrivo soltanto" ha poi aggiunto.

E voi, avreste preferito vedere un altro attore nel ruolo, o siete felici del ritorno di Vincent D'Onofrio? Fateci sapere nei commenti.