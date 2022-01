Hawkeye, Vincent D'Onofrio è ingrassato per il ritorno di Kingpin nell'MCU

La star di Daredevil, Vincent D'Onofrio, ha spiegato come ha trasformato il proprio corpo per tornare nei panni di Kingpin in Hawkeye. L'attore ha ripreso il ruolo per la prima volta dalla cancellazione di Daredevil nel 2018, show nel quale ha recitato per tutte e tre le stagioni come villain al fianco di Matt Murdock (Charlie Cox).

"In un paio d'inquadrature c'erano [dei trucchi di prospettiva della camera]. Ma abbiamo provato un paio di look differenti ma ciò a cui siamo arrivati sono più spalle, più petto e una maggiore circonferenza in vita. Ma sono ingrassato, aumento sempre tra i 15 e i 20 kg quando interpreto Fisk. Perché ha bisogno di quella faccia rotonda..."



D'Onofrio ha spiegato che è bello essere l'unica scelta per Kingpin e ha proseguito:"Devo aumentare un po' di peso per prendere un po' di peso in faccia, per riempire un po' di più le mie guance, e poi il resto [sono costumi ed effetti visivi]".

La star di Full Metal Jacket tuttavia ammette:"Non riesco più a mettere su così tanto peso a causa della mia età, è troppo difficile da togliere e semplicemente non è più sano. Quando ero giovane potevo aumentare e calare abbastanza frequentemente".



Sul dimagrimento D'Onofrio spiega:"Devi seguire una dieta sana e questo non significa meno cibo, significa solo il giusto tipo di cibo. Ho sempre lavorato in tutta la mia vita, non ho mai smesso di allenarmi. Ho solo cambiato taglia. Quindi non smetto mai di fare stretching e forza, cambio solo la mia taglia".



Secondo voi chi vincerebbe un combattimento tra Kingpin e Thanos? Ha risposto Vincent D'Onofrio.