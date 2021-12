Hawkeye, Vincent D'Onofrio su Kingpin: 'È lo stesso che avete visto in Daredevil'

Ora che abbiamo potuto vedere l'epilogo di Hawkeye, ci sono delle domande a cui bisogna dare una risposta. E a una di queste risponde direttamente l'interprete di Kingpin, Vincent D'Onofrio.

Chi ha già visto l'ultimo episodio di Hawkeye saprà già che il big bad della serie altri non è che il Kingpin di Vincent D'Onofrio, con il quale ha combattuto la giovane Kate Bishop di Hailee Steinfeld (e a tal proposito, sarà davvero quello il destino di Kingpin?).

Quello che però tutti ci stiamo chiedendo adesso è: si tratta di una variante di Kingpin, o è lo stesso personaggio che abbiamo visto nella serie Netflix di Daredevil?

"Credo che sia decisamente una continuazione, voglio dire, non c'è alcuna differenza per me. Forse la sua forza fisica è diversa, il fatto che ora possa sopportare danni fisici maggiori, ma è molto chiaro anche con gli sceneggiatori, i produttori e i registi, il fatto che io stia portando avanti lo stesso personaggio, lo stesso uomo che avete visto nella serie qualche anno fa, in Daredevil" ha raccontato D'Onofrio ai microfoni di Collider "La sua vita emotiva... Lui opera attraverso il dolore subito durante l'infanzia. È così che agisce, e continua a farlo. E non importa se sta passando un periodo felice o meno, o qualsiasi cosa stia avvenendo in quella scena. Sarà sempre a quegli eventi di quando era bambino che farà riferimento. E quindi, per me questo è lo stesso personaggio".

"E sapevo sicuramente che ci trovavamo dopo il Blip, e che lui ora ha meno potere di quanto ne avesse all'epoca, e rivuole indietro la sua città. Ed è questo il modo in cui l'ho approcciato" aggiunge poi "Credo che, nella mia mente, e non so come la pensino alla Marvel al riguardo, ma per me loro cercano di collegare più puntini possibili nella timeline canonica, con l'idea di renderli canonici. E alcuni puntini non si riescono a collegare, ma altri sono molto più semplici. E credo che sia ciò che cercano di fare e che stanno facendo".