Hawkeye, Vincent D'Onofrio: 'La forza di Kingpin? Era così anche in Daredevil!'

Una cosa è certa: nel corso degli anni trascorsi dalla sua ultima apparizione, Kingpin non ha smarrito la sua proverbiale delicatezza! Il personaggio di Vincent D'Onofrio è apparso in gran forma sul finale di Hawkeye, sfoggiando la forza bruta dei bei tempi e lasciando a bocca aperta i fan dell'ultima ora.

A parlare di quest'aspetto del suo personaggio è stato proprio l'attore di Full Metal Jacket: dopo essersi detto lusingato dalla consapevolezza di essere l'unica scelta per Kingpin, infatti, Vincent D'Onofrio ha ricordato quanto la forza del suo Wilson Fisk fosse evidente già all'epoca di Daredevil.

"Ho saputo recentemente che alcuni fan parlavano della forza bruta di Kingpin. Perché lancio Kate Bishop per aria e cose del genere. Ma ho visto su Twitter un video in cui io e Charlie Cox combattiamo nella prima stagione della serie di Stephen DeKnight. Ovviamente lui è un regista incredibile, mi ha aiutato un sacco a sviluppare il personaggio di Kingpin. [...] C'è una scena che girammo in un vicolo, a Brooklyn, durante la quale lancio Charlie Cox per aria. Nel senso che lo scaglio a 5 metri di distanza in un bidone dell'immondizia. Lo faccio più volte durante quel combattimento. Non c'è nessuna differenza, continuerò a dire che Fisk è lo stesso che abbiamo visto in Daredevil. È lo stesso, ma la gente si confonde su queste cose, lo comprendo" sono state le sue parole.

E voi, ricordavate la forza del Kingpin visto nel Daredevil targato Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! Combattimenti a parte, comunque, ecco quanto è ingrassato Vincent D'Onofrio per tornare a vestire i panni di Wilson Fisk in Hawkeye.