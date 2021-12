Hawkeye, Vincent D'Onofrio rivela: 'io e Charlie Cox parliamo spesso del MCU'

I rumors sul ritorno di Kingpin in Hawkeye si sono rincorsi per mesi, finalmente i fan sono stati accontentati negli ultimi due episodi della serie Disney+. Come se non bastasse, anche Daredevil è tornato nel MCU e ora si scopre che i due attori, oltre ad essere amici, parlano spesso del loro futuro nel franchise.

Kingpin di D'Onofrio ha fatto il suo grande e glorioso ritorno nell'episodio finale di Hawkeye, ma per il momento non possiamo dire con certezza se si troverà o meno faccia a faccia con Matt Murdock di Charlie Cox in futuro, dato che il destino di Kingpin è stato lasciato in dubbio.

Tuttavia, D’Onofrio ha rivelato a The Hollywood Reporter che lui e Cox sono amici intimi e hanno avuto lunghe conversazioni sul loro potenziale futuro nel MCU:



“Non appena Kevin ha rivelato il fatto che Charlie avrebbe partecipato al film di Spider-Man, Charlie mi ha chiamato immediatamente e abbiamo avuto un'ampia conversazione al riguardo, che non includeva nulla di Hawkeye. Ma quando hanno mostrato l'immagine su quel telefono di Kingpin nel quinto episodio della serie, ho chiamato immediatamente Charlie e abbiamo avuto un'altra conversazione di due ore. Quindi siamo amici e parliamo di queste cose, ma lo facciamo con molta attenzione e in modo appropriato".

È certamente confortante per i fan di Daredevil sapere che i due attori sono così uniti, il loro amore verso i rispettivi personaggi è sempre stato percepito dal grande pubblico ed il loro ritorno infatti è stato accolto con entusiasmo. Vi lasciamo con la nostra recensione del finale di Hawkeye, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste parole di D'Onofrio!