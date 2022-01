Hawkeye, Vincent D'Onofrio su Vanessa Fisk: 'Se è ancora lì fuori? Direi di sì'

Il ritorno del Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio è stato il miglior regalo di Natale che il Marvel Cinematic Universe potesse fare ai propri fan: il personaggio visto in Daredevil è considerato all'unanimità uno dei migliori villain Marvel di sempre e la sua storia una delle più interessanti... Per cui, perché limitarsi?

Mentre Hawkeye si conferma la serie Marvel più sanguinosa di sempre, infatti, lo stesso Vincent D'Onofrio ricorda come Kingpin sia solitamente legato a doppio filo alla sua famiglia, in particolare alla moglie Vanessa già interpretata da Ayelet Zurer nello show Netflix con Charlie Cox e Deborah Ann Woll.

"Sì, direi di sì" sono state le parole con cui l'attore di Full Metal Jacket ha risposto a chi gli chiedeva se Vanessa Fisk fosse ancora in circolazione anche nel Marvel Cinematic Universe. La moglie di Kingpin, come sicuramente ricorderanno i lettori dei fumetti e i fan della serie, ricopre un ruolo fondamentale negli affari di Wilson, dimostrandosi più volte la complice perfetta nelle attività criminali del marito.

Risulta difficile immaginare Fisk slegato da quello che è probabilmente il suo affetto più importante, il motivo stesso per cui il nostro compie determinate azioni: probabile, dunque, che sia solo questione di tempo prima che Vanessa faccia il suo esordio nell'MCU. Grandi ritorni a parte, comunque, scoprite con noi l'easter egg in codice Morse nascosto in Hawkeye.