Hawkeye, Vincent D'Onofrio vuole tornare nel ruolo di Kingpin: 'Ma deve volerlo Marvel'

Abbiamo già parlato dei motivi per cui dovrebbe esserci Kingpin in Hawkeye, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe che debutterà su Disney+ il prossimo 24 novembre. Vincent D'Onofrio ha lanciato più volte dei segnali sulla sua disponibilità a riprendere il ruolo del villain, e in una nuova intervista lo ha ammesso apertamente.

Se nei giorni scorsi le poesie di Vincent D'Onofrio sembravano già alludere a un ritorno di Kingpin nel MCU, stavolta l'attore parlando con Screenrant è stato molto più diretto.

"Sì, vorrei così tanto tornare a interpretare quel personaggio. Adoro quel personaggio."

Certe decisioni, però vanno prese in due, e finora a quanto pare nessuno dai Marvel Studios ha cercato D'Onofrio. "Devo solo aspettare che la Marvel me lo chieda" ha continuato l'interprete di Kingpin. "Penso che sia ormai piuttosto chiaro che lo farei, e i fan sanno che coglierei al volo l'opportunità di recitare di nuovo in quel ruolo. Ho solo bisogno che me lo chiedano."

In precedenza, Vincent D'Onofrio aveva alimentato sul web le speranze e le speculazioni dei fan con una serie di like ai post che parlavano della sua presenza in Hawkeye. Non è l'unico, a quanto pare, a cui piacerebbe riprendere un suo personaggio nel MCU: recentemente, infatti, anche Krysten Ritter ha detto la stessa cosa a proposito della sua Jessica Jones.