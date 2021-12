Hawkeye: Vincent D'Onofrio è 'Zio Fisk' in una nuova fan art, ma sarà davvero lui?

Negli ultimi episodi di Hawkeye, abbiamo conosciuto meglio il personaggio di Echo aka Maya Lopez grazie ad alcuni flashback che ci hanno mostrato il suo passato e la sua storia. A un certo punto, dopo la morte del padre, la vediamo in compagnia di una figura che non viene inquadrata ma che le appoggia la mano sul volto: si tratta di suo zio.

Si tratta di una citazione dal mondo dei fumetti Marvel, in cui Echo veniva cresciuta da Kingpin dopo la morte del padre. Ora, stando alle ultime indiscrezioni, Vincent D'Onofrio dovrebbe fare ritorno come Kingpin proprio nel corso di Hawkeye (e in particolare nel quinto episodio di Hawkeye) e il suo ruolo potrebbe rivelarsi essere proprio quello dello zio di Maya. Cavalcando questa ipotesi del tutto possibile e centrata, un fan ha deciso di realizzare un simpatico poster a tema natalizio (in linea con il mood principale dello show su Disney+) e omaggiare anche un altro grande classico delle feste, ovvero il film Io e Zio Buck di John Hughes ma con D'Onofrio al posto di John Candy e Occhio di Falco e Kate Bishop dall'altro lato, dal quale fa capolino anche Daredevil.

Dopo la comparsa di un noto personaggio nel quarto episodio di Hawkeye, QUEL personaggio compare anche nel nuovo promo di Hawkeye (non proseguite se non avete visto l'ultimo episodio) rivelando quindi di avere un minutaggio superiore alla sua prima apparizione nello show.

Mentre la serie DisneyPlus entra nel vivo e crescono le attese sullo spettacolare episodio 5 di Hawkeye, le conseguenze negative della distribuzione tramite piattaforme di streaming si fanno sentire nell'ambito della pirateria online, facilitata dalla disponibilità di video on demand. Secondo alcuni report, infatti, Hawkeye ha per la seconda settimana di fila il primato della serie TV più piratata, record che condivide con Venom: La Furia di Carnage dal lato cinematografico.