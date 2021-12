Hawkeye: anche Yelena nelle immagini ufficiali del finale di stagione della serie Marvel

Marvel Studios ha diffuso in rete ufficialmente le immagini tratte dall'ultimo episodio di Hawkeye, il sesto che ha concluso la stagione della serie su Disney+. Qui possiamo ammirare tutti i personaggi coinvolti, da Clint Barton a Kate Bishop per arrivare al personaggio di Yelena, tornato nello show dopo l'introduzione nel film Black Widow.

Proprio il personaggio di Yelena, interpretato ancora una volta da Florence Pugh, lo possiamo ammirare in un'immagine ufficiale inedita che la ritrae all'interno di un negozio di giocattoli sul cui pavimento c'è l'iconica tastiera già vista in celebri film come in Big (con Tom Hanks) nella scena poi a sua volta citata in Shazam! della Warner/DC Films. Potete visualizzare lo scatto in calce a questa news. Per le altre foto vi rimandiamo al sito di ComicBook.

La serie Hawkeye ha anche introdotto un personaggio che pensavamo fosse destinato a non tornare, ovvero il Kingpin di Vincent D'Onofrio, precedentemente apparso in Daredevil, serie poi cancellata da Netflix dopo appena tre stagioni. D'Onofrio ha confermato in una recente intervista che tra quel personaggio e quello apparso nel Marvel Cinematic Universe non ci sono differenze, si tratta dello stesso Kingpin:

"Credo che sia decisamente una continuazione, voglio dire, non c'è alcuna differenza per me. Forse la sua forza fisica è diversa, il fatto che ora possa sopportare danni fisici maggiori, ma è molto chiaro anche con gli sceneggiatori, i produttori e i registi, il fatto che io stia portando avanti lo stesso personaggio, lo stesso uomo che avete visto nella serie qualche anno fa, in Daredevil" ha raccontato D'Onofrio ai microfoni di Collider "La sua vita emotiva... Lui opera attraverso il dolore subito durante l'infanzia. È così che agisce, e continua a farlo. E non importa se sta passando un periodo felice o meno, o qualsiasi cosa stia avvenendo in quella scena. Sarà sempre a quegli eventi di quando era bambino che farà riferimento. E quindi, per me questo è lo stesso personaggio".

