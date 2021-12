Hawkeye, Yelena era inclusa nello show da prima che lo scoprisse il team di Black Widow

I Marvel Studios hanno sempre un piano, anche quando non tutti i membri del team sanno di averlo... È quanto accaduto con la Yelena Belova di Florence Pugh, la cui presenza nella serie tv Hawkeye era stata già decisa ancor prima della creazione della scena post-credit di Black Widow.

Avete presente la scena dopo i titoli di coda di Black Widow? Sapete che lo sceneggiatore del film, Eric Pearson, non era al corrente di tutti i dettagli o del motivo per cui la stesse scrivendo?

A volte, in un universo grande quanto quello del MCU, succede anche questo. Perché mantenere i segreti al giorno d'oggi è davvero difficile, e quindi all'oscuro ci finiscono anche gli stessi sceneggiatori.

Questo perché la presenza di Yelena Belova era stata richiesta fin da subito anche per la serie tv Hawkeye, dove l'head writer Jonathan Ingla sapeva di voler esplorare il personaggio.

"Mi hanno detto 'E poi alla fine, questo è l'obiettivo'. E io ero li che chiedevo 'Ma che significa?' e loro 'Non ti preoccupare. Non serve che tu lo sappia'" ha raccontato Eric Pearson ai microfoni di THR, parlando della scena post-credit "E continuavo a pensare 'A chi sto facendo un torto? C'è qualcosa che puzza qui. E non ho la risposta!'. E loro 'Tranquillo, non serve. Lo scoprirai'".

"Ricordo di essermi sentito super in colpa. 'Spero che qualsiasi sceneggiatore scriverà il prossimo capitolo non avrà problemi con quello che ho fatto!" ha ammesso Pearson.

Ma Igla rassicura "Avevo chiesto a Kevin [Feige], Lou [D’Esposito] e Victoria [Alonso] di poter includere Yelena nella nostra storia perché era lì che apparteneva, aveva un posto tutto suo qui, era quello giusto per il suo prossimo capitolo. Quindi credo che la scena sia stata creata per fare da supporto a tutto ciò".

E per un certo periodo di tempo, nemmeno lo staff di Hawkeye era al corrente della cosa.

"Non ho potuto condividere queste informazioni fin da subito con il resto dello staff. Ci sono state alcune situazioni simili, abbastanza insidiose. Ma ho fatto del mio meglio. Mi piace pensare di essere una persona onesta, se mi chiedono di non condividere qualcosa, anche se credo che lo staff debba saperlo, non lo farò... Mi fido del loro modo di fare. Perciò l'ho tenuto nascosto per un po'" ha rivelato Ingla, anche se "Ovviamente, non appena ho avuto il via libera, ho raccontato tutto al resto dello staff"