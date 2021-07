Hawkeye, Yelena recluterà Kate Bishop? Ecco perché potrebbe essere così

Sapevamo ormai da tempo che la Yelena Belova di Florence Pugh sarebbe apparsa anche nella serie tv di Hawkeye, ma dopo il film di Black Widow sono emersi nuovi dettagli che potrebbero averci dato delle indicazioni sul suo ruolo e le sue intenzioni nello show di Disney+.

Come abbiamo visto nella scena post-credit di Black Widow, Yelena, in visita alla tomba della sorella, viene avvicinata dalla misteriosa Contessa Valentina Allegra de la Fontaine (il personaggio di Julia Louis-Dreyfus che abbiamo incontrato anche in The Falcon and The Winter Soldier) che le "rivela" il responsabile della morte di Natasha: Clint Barton.

Clint è dunque indicato come il "prossimo bersaglio" di Yelena da parte di Val, con uno scambio di battute che palesa una collaborazione professionale pre-esistente tra le due donne, e l'audience a questo punto sa già che deve aspettarsi un confronto tra la sorella e il migliore amico di Natasha.

Non sappiamo ancora il motivo per cui Val e l'organizzazione per cui lavora vogliano far fuori Barton (mettendogli contro Yelena con l'inganno), ma uno dei modi in cui l'ex (nuova?) Vedova Nera potrebbe decidere di procedere, come suggerisce anche Screen Rant, è reclutare a sua volta la Kate Bishop di Hailee Steinfeld, discepola di Barton, e magari usarla contro il suo stesso mentore.

E considerando i nuovi personaggi che i Marvel Studios si stanno premurando di introdurre, chissà che Val (e quindi Yelena) non possa avere anche un altro obiettivo: portare dalla sua parte un'altra promettente giovane per formare magari uno tra i team di straordinari individui di nuova generazione del lore Marveliano come i Thunderbolt o i Dark Avengers, di cui le due ragazze diventerebbero parte integrante.

Voi che ne pensate? Cosa succederà in Hawkeye? Yelena punterà dritta a Clint Barton, o cercherà di mettere contro mentore e allieva? E ci riuscirà? Fateci sapere nei commenti.