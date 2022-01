Hawkeye, Zach Braff augura buon compleanno a Florence Pugh con un messaggio dolcissimo

Zach Braff ha pubblicato nelle sue storie Instagram un bellissimo e dolcissimo messaggio per celebrare il compleanno della sua ragazza Florence Pugh, nata il 3 gennaio 1996, ed interprete di Yelena Belova nella serie Hawkeye.

Il 2021 è stato un grande anno per l’attrice, che è entrata ufficialmente in scena nel Marvel Cinematic Universe prima con Black Widow e poi con la serie Disney+ Hawkeye. Tuttavia, negli ultimi due anni, Pugh ha dovuto anche affrontare alcune critiche social per la sua relazione con Braff a causa della differenza d’età fra i due.

Ma certamente queste critiche non stanno ostacolando la loro relazione dato che i due sembrano felici e e innamorati e Braff ha pubblicato una foto dell’attrice in occasione del suo ventiseiesimo compleanno scrivendo: "Buon compleanno a questo bellissimo essere umano. Sono così fortunato di conoscerti. E il mondo è così fortunato da poter assistere al tuo incredibile talento."



Pugh e Braff si frequentano dal 2019, dopo aver lavorato insieme al cortometraggio In the Time It Takes to Get There. L'attrice ha iniziato a bloccare i commenti sul suo account Instagram delle persone che commentavano il loro rapporto ed è arrivata al punto di creare un video in cui diceva ai suoi follower di smettere di inviare commenti sulla sua relazione. "Ho 24 anni. Non ho bisogno che tu mi dica chi dovrei e non dovrei amare", ha detto Pugh all'epoca. "E non direi mai nella mia vita, mai e poi mai, a nessuno chi può e chi non può amare."



Anche i fan hanno celebrato Pugh in questo giorno così speciale inviandole messaggi di auguri e supporto sui social network.