Hawkman e Hawkgirl potrebbero tornare in Legends of Tomorrow? Ne parla il produttore

Dopo il crossover Crisi Sulle Terre Infinite, anche Legends Of Tomorrow 5 ha cambiato sigla e sono stati preannunciati molti cambiamenti. Qualcuno si è chiesto se tra questi ci sarà posto anche per il ritorno di Hawkman e Hawkgirl.

I due personaggi avevano fatto parte della prima stagione e avevano avuto un ruolo di primo piano. Le Leggende dovevano proteggerli da Vandal Savage, intenzionato ad ucciderli ad ogni loro reincarnazione nel corso dei secoli per garantirsi l'immortalità. Il team riusciva in definitiva a sconfiggere il villain, ma a quel punto i due eroi decidevano di abbandonare il gruppo per seguire una strada diversa.

Hawkwoman sarebbe dovuta ricomparire anche in Krypton, ma alla fine non fu utilizzata e la serie fu cancellata. Ciò significa che i due personaggi avrebbero ancora molto da dire, se non altro perché il grande pubblico non li ha ancora veramente conosciuti a fondo.

Il produttore esecutivo è stato abbastanza avaro di informazioni in merito, ma non ha demolito completamente la possibilità di un loro ritorno: "In realtà discutiamo un sacco di loro quando scriviamo"

Il fatto che ne stiano discutendo può voler dire che Hawkman e Hawkgirl non siano definitivamente fuori dai giochi, e che il team creativo dietro alla serie stia cercando il modo giusto per reintrodurli. Intanto l'episodio intitolato Kiss me, Kiss me, Love me ha visto il ritorno di un personaggio importante di Legends Of Tomorrow.