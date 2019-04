Hayden Christensen e Matt Lanter: due Anakin Skywalker insieme alla Star Wars Celebration

Una reunion inaspettata quella andata in scena nel corso della Star Wars Celebration, a Chicago, in quest'ultimo weekend: quella tra Hayden Christensen e Matt Lanter, i due volti di Anakin Skywalker.

Christensen ha intepretato il ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni e in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, mentre Lanter è noto per aver prestato la propria voce allo stesso personaggio nel film Star Wars: The Clone Wars e alla relativa serie televisiva, la cui settima stagione è stata presentata con un trailer proprio alla Celebration. Nel corso della manifestazione sono stati mostrati in anteprima il trailer di Star Wars: Episodio IX e anche del footage proveniente da The Mandalorian, l'attesa serie in live-action ambientata tra gli episodi III e IV della saga.

La foto di questa improvvisa e inaspettata reunion è stata postata proprio da Lanter mentre aspettava di salire sul palco per il panel dedicato alla settima stagione di Star Wars: The Clone Wars. Ricordiamo che il personaggio di Anakin Skywalker era già stato interpretato da Jake Lloyd in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e da Sebastian Shaw ne Il ritorno dello Jedi.

Star Wars: The Clone Wars tornerà con una serie di dodici nuovi episodi sul servizio streaming Disney+, il cui lancio è atteso negli Stati Uniti per il prossimo novembre. Attualmente non c'è ancora una data di lancio ufficiale per la stagione ma potrebbe avvenire entro la fine dell'anno (o addirittura in contemporanea con il lancio della nuova piattaforma).