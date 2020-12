Hayden Christensen rompe il silenzio sul suo ritorno nella serie Obi-Wan Kenobi

Una delle tante notizie che ha fatto impazzire internet dopo gli annunci del Disney Investor Day è senza dubbio quella del ritorno di Hayden Christensen nella serie tv Obi-Wan Kenobi in arrivo su Disney+. Avendo interpretato la parte di Anakin Skywaker/Darth Vader nei film prequel di Star Wars, l'attore è pronto a riprendere il suo ruolo.

Christensen reciterà ancora a fianco di Ewan McGregor, e in un nuovo post sul blog su StarWars.com, l'attore ha parlato del suo ritorno nella serie:



"È stato un viaggio incredibile interpretare Anakin Skywalker", ha detto Christensen. “Ovviamente Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti l'ultima volta che li abbiamo visti… Sarà interessante vedere cosa ha in serbo per tutti noi un regista straordinario come Deborah Chow. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Ewan. È bello essere tornati."



Ufficialmente intitolata Obi-Wan Kenobi, la serie inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Deborah Chow, che ha diretto gli episodi della prima stagione di Star Wars: The Mandalorian, dirigerà la serie limitata di Obi-Wan .



La serie si sta preparando per entrare in produzione, anche se nessuno del resto del cast è stato ancora annunciato dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2022.



Un'anteprima della serie è stata mostrata all'evento Disney Investor Day, ma solo per gli investitori e grazie a ComicBook abbiamo una descrizione di ciò che includeva:

Una concept art mostra un Jedi, con la spada laser accesa, che difende un trio di giovani Jedi mentre Darth Vader marcia sul Tempio Jedi con una legione di Clone Troopers.

Altri concept art mostrano una creatura simile a una razza che fluttua sopra i lavoratori schiavi che lavorano duramente nell'arido paesaggio sabbioso di Tatooine. "Cominciamo con Tatooine, e andiamo in un'avventura spassosa", ha scherzato McGregor.

Un'immagine di Vader seduto su un trono mentre comunica con un ologramma, forse il suo maestro, l'imperatore regnante dell'Impero Galattico.

Chow ha confermato che il pubblico "vedrà sicuramente Obi-Wan e Darth Vader combattere di nuovo" mentre vediamo la lama blu di un Obi-Wan incappucciato scontrarsi con la lama rossa ardente di Darth Vader, evocando le immagini del loro precedente incontro.

Disney+ ha annunciato tantissime serie tv in arrivo tra cui uno spin-off dedicato anche ad Ahsoka Tano che ha appena debuttato nella seconda stagione di The Mandalorian.