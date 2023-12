Hayden Christensen tornerà a recitare fuori da Star Wars? L'attore ha una nuova agenzia

Dave filoni si è recentemente espresso su Hayden Christensen, e il cambio di agenzia dell’attore potrebbe essere un indizio per il ritorno sul grande schermo della star.

L’attore, interprete di Anakin Skywalker in Star Wars, non è mai riuscito a sfondare aldilà del proprio ruolo in Star Wars, partecipando a pellicole non proprio importanti. La star ha quindi deciso di cambiare agenzia, secondo The Hollywood Reporter, Christensen ha firmato con Independent Artist Group per essere rappresentato. L'amministratore delegato di IAG, Jim Osborne, ha dichiarato: "Ed Limato e io abbiamo abbiamo fatto firmare Hayden Christensen all'inizio della sua carriera ed è meraviglioso riunirsi con il mio vecchio amico".

Christensen ha recentemente ripreso il suo storico ruolo all’interno della serie Tv distribuita da Disney+ Ahsoka. Il personaggio è ritornato in una situazione decisamente particolare all’interno dello show, e lo stesso Hayden Christensen ha difeso la scelta narrativa dalle critiche di alcuni fan. Anche lo stesso regista dell’episodio, Peter Ramsey, ha lodato la scelta di Dave Filoni: “Ho detto a Dave [Filoni]: 'Amico, mi hai dato un episodio a prova di bomba'", ha ricordato Ramsey. "Sono stato molto fortunato perché mi è capitato quello in cui tutte le diverse linee narrative della storia convergono e arrivano al culmine.”

Vedremo quindi l’attore nuovamente sul grande schermo al di fuori di Star Wars? Non resta che attendere notizie. Nel frattempo, se non l’avete ancora letta, qui potete trovare la nostra recensione di Ahsoka con Hayden Christensen.