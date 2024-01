Hayden Panettiere: 'La serie tv Nashville ha rubato storie dalla mia vita vera'

Se si è un minimo affini al panorama televisivo, sappiamo quanto, specie in produzioni molto longeve, queste siano in grado di trasformare completamente la vita di coloro che ne prendono parte. Certe volte gli stessi attori si fanno assorbire dai personaggi che interpretano, un caso simile è quello che è capitato ad un membro del cast di Nashville.

Si perché, secondo quanto ha dichiarato durante una delle ultime interviste, per l'attrice Hayden Panettiere non è stato affatto facile interpretare Juliette Barnes.

La star ha rivelato di aver lottato duramente, nel corso della sua esistenza, contro l'alcolismo, la depressione postpartum e le dipendenze, esattamente come il suo personaggio nello show di Callie Khouri.

Parlandone con The Messanger l'attrice ha detto, in merito alla questione: "questa serie per me è stata traumatizzante, mi sentivo come se recitassi la mia vita di tutti i giorni".

"Fin dall'inizio è stato così: prima hanno trasformato Juliette in una alcolizzata, poi l'hanno fatta uscire con un giocatore di Football, ed anche a me è successo", ha detto Panettiere.

Di certo deve essere stata un'esperienza surreale, noi possiamo solo immaginare la forza di volontà di questi attori nel prendere parte ad un qualcosa che "gioca" con situazioni vissute realmente da altre persone.

Voi che ne pensate? Avete visto Nashville? Se ve la foste persa, sapevate che Until Dawn diventerà un film?