Hayden Panettiere, che fine ha fatto la star di Heroes e Quando meno te lo aspetti?

Questa sera su La 5 torna in tv Quando meno te lo aspetti, film del 2005 che ha lanciato la carriera di Hayden Panettiere, l'attrice che poi tutti abbiamo conosciuto meglio per il suo ruolo di Claire Bennet, la cheerlader con il potere della rigenerazione cellulare di Heroes.

La serie nonostante il grandioso successo iniziale, fu interrotta dopo sole quattro stagioni e da allora la Panettiere non è più riuscita ad ottenere ruoli di particolare rilievo. Negli anni successivi ha fatto parte di vari film come Ragazze nel pallone - Tutto o niente, Un segreto tra di noi e Scream 4 ma, la vera occasione per il suo rilancio è giunta con Amanda Knox, il docu-film che ha fatto molto discutere sulla storia della presunta assassina di Meredith Kercher.

Dopo questa particolare esperienza, Hayden fu scelta come protagonista di Nashville, la serie ABC incentrata sulla rivalità tra due note cantanti della musica country. Proprio durante le riprese della quarta stagione, l'attrice è stata costretta ad andare in rehab a causa della depressione post-partum che la perseguita dalla nascita di sua figlia Kaya avvenuta nel 2014.

Come rivelato dall'attrice stessa, questa grave patologia ha totalmente compromesso la sua vita, e le ha causato gravissimi problemi mentali inficiando naturalmente anche la sua carriera. Proprio a causa di queste vicende nel 2016 Nashville fu cancellata dai palinsesti ABC ma, per fortuna fu poi portata avanti dall'emittente CMT fino alla sua conclusione. Ad Hayden Panettiere fu data la possibilità di ritornare sul set dopo quel momento particolarmente difficile ma, dal 2018 si sono praticamente perse le sue tracce nel mondo del cinema e delle serie TV. Negli ultimi mesi è tristemente tornata alla ribalta per essere stata vittima di abusi e violenze domestiche da parte del suo fidanzato.