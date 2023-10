Haydn Gwynne, addio all'attrice di The Crown: morta a 66 anni

All'età di 66 anni, ci ha purtroppo lasciati Hayden Gwynne, la talentuosa attrice conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in The Crown, nel quale interpretava Susan Hussey. Il mese scorso si era allontanata dai riflettori a causa della lotta contro il cancro.

Così si legge in una dichiarazione ufficiale da parte della BBC: "È con grande tristezza che condividiamo con voi che, in seguito alla recente diagnosi di cancro, la star del teatro e del cinema Haydn Gwynne è morta in ospedale nelle prime ore di venerdì 10 ottobre [2023], circondata dai suoi amati figli, dai partenti stretti e dagli amici. Vorremo ringraziare il personale e le équipe degli ospedali Royal Marsden e Brompton per le loro meravigliose cure nelle ultime settimane".

Classe '57, Haydn Gwynne ha vissuto cinque anni della propria vita a Roma, dove ha insegnato inglese – prima privatamente, poi nel dipartimento di lingue dell'Università La Sapienza. Cominciò a recitare al suo ritorno nel Regno Unito, nel 1984, con la pièce His Monkey Wife di Sandy Wilson.

Tra i suoi progetti cinematografici principali ricordiamo Remember Me? e La Bella e la Bestia, a cui si aggiungono serie TV come The Windsors, Roma, Poirot, New Tricks - Nuove tracce per vecchie volpi, Padre Brown e, appunto, il recente The Crown; nel dicembre 2022 ci ha invece lasciato Stephen Greif, sempre di The Crown. Nel 1991 fu candidata al Brisitsh Comedy Awards come miglior attrice comica (Drop the Dead Donkey), mentre nel 1992 al British Academy Television Awards come miglior interpretazione di intrattenimento.

Era il lontano dicembre 2015 quando The Windsors entrò in produzione su Channel 4.