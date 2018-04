Hayley Atwell incolpa la ABC per la cancellazione di Agent Carter

Dopo il suo debutto cinematografico all'interno di Captain America - Il primo vendicatore del 2011, il personaggio dell'Agente Peggy Carter, anche forte del successo del cortometraggio incluso nell'home video dei film Marvel, ha ottenuto una serie tv tutta sua dal titolo Agent Carter.

In onda sul network statunitense di casa Disney, ABC, Agent Carter fu una piacevole sorpresa in grado di incollare sullo schermo fan e spettatori. Immediato il rinnovo per una seconda stagione che, però, non è stata all'altezza delle aspettative in termini di qualità. Agent Carter è stata cancellata, dopo solo due stagioni, lasciando i fan con un grosso cliffhanger e tanto amaro in bocca. Perché ABC ha cancellato la serie? Pessime critiche alla seconda stagione? Bassi ascolti?

Lo svela l'interprete della Carter, Hayley Atwell: "E' un peccato che la ABC abbia cancellato il serial per mettermi in una serie tv più mainstream. Sapete, la Marvel non voleva che finisse. Ci sono tante petizioni online per farla tornare. I fan la adorano. Penso sia stata una mossa economica della ABC del tipo 'mettiamo Hayley in una serie più mainstream e meno di nicchia e di genere e vediamo se possiamo fare ascolti alti'. E, sfortunatamente, da attrice, questa è una cosa su cui non posso avere il controllo. Ma spero che Peggy Carter, anche nel suo piccolo, abbia aperto le strade ad altre storie tutte al femminile".

La Atwell si dice pronta per tornare nei panni dell'Agente Peggy Carter in qualsiasi momento. Da allora l'attrice ha ripreso il ruolo in due brevi camei in Avengers: Age of Ultron ed Ant-Man, ed è apparsa anche in alcuni flash-back all'interno di Agents of S.H.I.E.L.D.