Hayley Hatwell, 10 curiosità che non sapevate sulla Captain Carter di What If

Hayley Atwell ha lavorato costantemente per quasi 15 anni, ma da quando è entrata nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Peggy Carter, la sua stella è cresciuta e la sua carriera è decollata.

Sebbene l'Agente Carter sia diversa dagli altri personaggi dei Vendicatori perché non ha superpoteri, Hayley la ama perché è una donna forte che usa questo come suo superpotere. "Non ha superpoteri, ma ha una super forza interiore e combatte per la giustizia e la moralità, ed è molto intelligente".



Recentemente è tornata ad interpretare Peggy Carter, doppiando il personaggio nella versione originale della serie animata antologica What If…? in cui abbiamo visto Peggy diventare Captain Carter, un nuovo supersoldato.

Ecco 10 curiosità sull'attrice che potreste non conoscere:

Si è ispirata a Ginger Rogers per il ruolo di Peggy Carter È diventata vegetariana all'età di 8 anni Giocava a rugby a scuola e praticava il wrestling La sua prima apparizione in TV è stata in uno spot delle Pringles I suoi ex fidanzati sono tutti artisti (Gabriel Bisset-Smith, Paul Wilson e Evan Jones) Ha improvvisato la scena in cui Steve Rogers si trasforma nel Super Soldato in Captain America – Il primo vendicatore Ama molto il personaggio di Peggy Carter

Ha recitato in un episodio di Black Mirror di Netflix Ha camminato sui carboni ardenti all'età di 9 anni È seriamente impegnata nell'attivismo

Eravate a conoscenza di queste piccole curiosità sull'attrice? Fatecelo sapere nei commenti! Il produttore di What If...? ha spiegato perché la serie è iniziata con Captain Carter, che avrà sicuramente un ruolo importante anche nella seconda stagione di What If...?.