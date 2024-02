Hazbin Hotel 2, quando esce la nuova stagione della serie Prime Video?

Hazbin Hotel è stata confermata per una seconda stagione già prima dell’incredibile successo ottenuto dalla serie animata su Amazon Prime Video. La creatrice dello show, Vivienne Medrano, ha annunciato durante un’intervista quali potrebbero essere i tempi necessari alla produzione e alla distribuzione del secondo capitolo della sua opera.

Dopo aver spiegato il finale della prima stagione di Hazbin Hotel, torniamo a parlare dell’apprezzatissima e discussa serie disponibile sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos per riportare le parole dell’animatrice e sceneggiatrice Vivienne Medrano a proposito dell’uscita del già annunciato secondo capitolo dello show televisivo.

In un’intervista con Screen Rant, l’artista, divenuta celebre e seguitissima su Youtube, ha reso noto come siamo ancora lontani dal poter vedere i nuovi episodi, per quanto possa cercare di stimare il tempo necessario alla pubblicazione: “Approssimativamewnte, la prima stagione ci ha messo tra 1 anno e mezzo e due anni per essere prodotta. Penso che il tempo di gestazione della seconda stagione possa essere simile, perché siamo ancora alle fasi iniziali. Siamo nella fase di scrittura e registrazione, il che è molto emozionante. È stato incredibile tornare in azione con gli attori”.

Quindi la creatrice ha assicurato, durante una live Q&A sul social network video di Google, la presenza di tanti nuovi personaggi in aggiunta ai ritorni dal primo capitolo: “Ci saranno tonnellate di personaggi che torneranno e nuovi personaggi”.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione di una delle serie animate più apprezzate dell’ultimo periodo, vi lasciamo alla nostra recensione di Hazbin Hotel.