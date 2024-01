Hazbin Hotel, Amazon farà la seconda stagione della serie animata?

Tra le uscite Prime Video di gennaio spicca "l'infernale" serie animata per adulti Hazbin Hotel creata da Vivienne Medrano, scrittrice, doppiatrice e character designer conosciuta sul web con l'alias VivziePop. Dopo uno scoppiettante esordio sulla popolare piattaforma di streaming, c'è speranza per una seconda stagione?

La storia di Hazbin Hotel affonda le sue radici su YouTube dove Medrano ha lanciato il pilot: dopo l'approdo su Amazon Prime Video della serie musical, si prospettano ancora avventure spettrali per l'hotel dei demoni? La seconda stagione di Hazbin Hotel è stata annunciata ancor prima del debutto in streaming: nel settembre 2023, infatti, SpindleHorse Toons ha dichiarato che il progetto include più stagioni ma in assenza di una data di uscita o di una nuova conferma non possiamo che prendere questa possibilità con le pinze.

Il successo della prima stagione, però, spiana la strada verso un rinnovo: su Rotten Tomatoes, Hazbin Hotel ha ottenuto un indice del 86% di gradimento: la critica concorda su personaggi bizzarri e una storia avvincente, con una nota di merito sul lato musical che appare convincente. Tutti elementi che sembrano favorire una seconda stagione della dissacrante serie animata per adulti: non ci resta che attendere novità da Amazon!

Ma di cosa parla Hazbin Hotel?