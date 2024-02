Hazbin Hotel, cosa accadrà nella stagione 2? Parla l'attore di Alastor

Dopo il successo della prima stagione e il rinnovo di Hazbin Hotel per la Stagione 2, l'interprete del personaggio di Alastor, Amir Talai, ha anticipato a tutti i fan della serie d'animazione qual sono le sue speranze per i nuovi episodi e cosa si aspetta di vedere in termini di lavoro e di evoluzione della narrazione. Nel frattempo, recuperate!

"Spero che per la seconda stagione riusciremo a passare più tempo insieme [in cabina di registrazione], soprattutto quando faremo duetti e cose del genere. È molto meglio".

L'argomento è emerso quando a Talai, insieme alle co-star Blake Roman e Kimiko Glenn, è stato chiesto se i membri del cast registrassero insieme. La Glenn è stata la prima ad ammettere che hanno registrato tutti separatamente, il che, ha osservato, "di solito accade così" nell'animazione:

"Di solito succede così. Nell'animazione, è molto raro e insolito riuscire a registrare insieme. È difficile allineare i programmi in questo modo".

Dato che tutti gli attori sembrano reagire con naturalezza l'uno sull'altro, sarà probabilmente sorprendente per molti il fatto che stiano recitando tutti da soli. "È il genio dei direttori del doppiaggio", ha detto Glenn, mentre Roman ha aggiunto che il direttore Richard Horvitz "è stato parte integrante di tutto questo".

"È tutto merito di Richard [Horvitz]... Mantenere la coesione delle personalità e delle aspettative su come verrà detta la prossima battuta. È stato fondamentale per questo. Hanno fatto un lavoro fantastico in sala".

Parlando dell'emozione di far parte della serie, Talai ha aggiunto che "era così entusiasta di interpretare un ruolo che [sente] gli si addica molto bene" e che "non vede l'ora che ci sia una seconda stagione". Su queste pagine trovate la nostra recensione di Hazbin Hotel.

"Sì, per me è stata una grande emozione interpretare un ruolo che sento mi si addica molto... C'è la commedia, c'è la musica, c'è un lato oscuro, il che è molto divertente. E sapete, il fatto di averci lavorato con Vivienne [Medrano] e il direttore del doppiaggio Richard Horvitz è stato così bello che dopo aver girato un episodio mi sono subito chiesto: 'Quando tornerò?'. Continuiamo a lavorare il più possibile. E sono così entusiasta che ci sia una stagione 2, così potremo continuare a lavorare".