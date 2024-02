Hazbin Hotel, cosa guardare se vi siete innamorati della serie animata di Prime Video

Tra gli show televisivi di maggior impatto di questa prima parte di 2024 c’è sicuramente Hazbin Hotel: la serie animata creata da Vivienne Medrano racconta la storia di Charlie Morningstar, principessa dell’Inferno, e del suo tentativo di “riabilitare” i demoni allo scopo di ridurre drasticamente la sovrappopolazione nel suo regno.

Se anche voi siete tra gli estimatori di uno degli spettacoli televisivi del momento e avete esultato alla notizia del rinnovo di Hazbin Hotel per una seconda stagione, provate a dare un’occhiata ai titoli che stiamo per consigliarvi!

Helluva Boss è la serie spin-off di Hazbin Hotel e segue le avventure di quattro demoni, impegnati a svolgere le loro mansioni per la I.M.P., una società di assassini che ha sede proprio negli Inferi. Le due stagioni della webserie sono disponibili sul canale Youtube della stessa Medrano (nota in rete con il nickname Vivziepop).

In Gravity Falls cambia l’ambientazione (non siamo più negli Inferi, ma in una apparentemente tranquilla cittadina dell’Oregon), ma non l’abilità di utilizzare il mezzo animato con arguzia, servendosi per giunta di numerosi topoi legati al genere mystery. I gemellini Dipper e Mabel Pines sono costretti dai genitori a trascorrere le vacanze a casa del prozio Stan, nella cittadina di Gravity Falls. Stan gestisce una trappola per turisti nota come “Il regno del Mistero”: qui i fratellini protagonisti vivranno numerose avventure e si troveranno alle prese con eventi bizzarri e surreali. La serie animata è disponibile su Disney+.

Tra le sue influenze, la stessa Vivienne Medrano cita due tra gli show animati più amati in assoluto: Rick e Morty e Bojack Horseman. Due opere che hanno, in maniera differente, condotto la Medrano a capire che l’animazione per adulti era giunta ad un punto di svolta e che lei stessa avrebbe potuto essere protagonista di questa rivoluzione. In Hazbin Hotel troviamo tanto l’elemento emotivo e dissacrante quanto l’ironia tagliente che contraddistinguono due tra le serie televisive animate più memorabili degli ultimi anni. Due show a cui, a maggior ragione, vale la pena concedere un rewatch, soprattutto in vista del rinnovo di Rick e Morty, giunto ormai alla sua settima stagione.

Adventure Time racconta le avventure del piccolo Finn e del cane muta-forma Jake, ambientate nella coloratissima Terra di Ooo: la serie ideata da Pendleton Ward e prodotta da Cartoon Network nel 2010 è da annoverare tra i capolavori animati degli ultimi anni, degno predecessore di Hazbin Hotel. Adventure Time è disponibile su Netflix.