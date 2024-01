Hazbin Hotel, di cosa parla la nuova serie animata di Prime Video?

A volte capita che grandi idee possano trasformarsi in realtà. Questo è stato il caso di Hazbin Hotel, nuova serie animata originale Prime Video, nata dalla mente di Vivienne Medrano che, nel 2019, pubblicò su Youtube un episodio pilota prodotto coi i guadagni del suo profilo Patreon.

Se hai amato Good Omens o, quanto meno, sei appassionato di quella dinamica Inferno-Paradiso che in molti assocerebbero solo al mondo religioso, Hazbin Hotel è la serie che fa al caso tuo. Politicamente scorretta, senza peli sulla lingua e in grado di raccontare il "peccato" in maniera divertente ed anticonvenzionale, la serie è una delle uscite di Gennaio di Prime Video e arriverà alla sua conclusione nel mese di Febbraio. Protagonista è Charlie Morningstar, figlia di Lucifero e Lilith che cerca, in tutti i modi, di salvare l'Inferno.

Per essere un personaggio che vive in quel contesto, Charlie è profondamente anticonvenzionale. Proprietaria di un albergo, che co-gestisce con la fidanzata Vaggie, ha come obiettivo ospitare anime dannate con l'obiettivo di redimerle e fargli capire quanto, effettivamente, ci sia del buono anche all' Inferno. Primi protagonisti di questo suo "tentativo" sono Alastor, uno dei signori supremi dell'Inferno, Angel, pornostar e primo vero volontario del programma di Charlie, Husk, barista dell'hotel ludopatico e Niffty, la cameriera iperattiva dell'Hotel.

Dopo il successo del politicamente scorretto di Invincible, l'obiettivo sembra essere simile anche per Hazbin Hotel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!