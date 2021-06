Hazzard: addio alla star tv Ernie Lively, padre di Blake Lively

Ernie Lively, uno dei caratteristi più noti nel mondo del cinema e della tv, è scomparso all'età di 74 anni. Lively ha accumulato più di 100 credit sullo schermo nel corso di 45 anni di carriera, ed era il padre della nota attrice Blake Lively. Deadline conferma che l'attore è scomparso il 2 giugno scorso a causa di complicazioni cardiache.

Ernie Lively ha interpretato il ruolo del padre di Blake Lively anche in 4 amiche e un paio di jeans, e nel suo successivo sequel.

Molto prolifica è soprattutto la sua carriera sul piccolo schermo, dove ha interpretato un personaggio ricorrente nella serie cult Hazzard, oltre a show come Una famiglia americana e Fantasilandia.



La sua carriera si è concentrata principalmente su telefilm negli anni '70 e '80 apparendo in diversi show quali Hill Street giorno e notte, Falcon Crest, Newhart e in seguito La signora in giallo e The West Wing.

Ha ottenuto partecipazioni anche in serie molto famose come Seinfeld e Saranno famosi.



Nato a Baltimora nel 1947, Ernie Lively prestò servizio nel corpo dei Marines in Vietnam prima di dedicarsi al mondo della recitazione. Ha lavorato anche nelle vesti di insegnante di recitazione per star del calibro di Alyson Hannigan, Brittany Murphy e Scott Grimes, oltre ai suoi figli - Blake Lively è su Netflix con il thriller We Used to Live Here - e i figliastri Lori, Jason e Robyn Lively.

Ernie Lively era sposato da 41 anni con la moglie Elaine.



La figlia Blake Lively è spesso protagonista sui social con il marito Ryan Reynolds.