HBO annuncia l'arrivo di Watchmen in DVD e Blu-ray per la prossima estate

Le vicende di Tulsa hanno tenuto tutti con il fiato sospeso durante l'ultimo scorcio di 2019: Watchmen è stata il successo che HBO sperava, riuscendo a incontrare il favore di critica e fan che, però, si sono scontrati con la dura realtà all'annuncio che difficilmente lo show avrebbe avuto una nuova stagione.

La serie creata da Damon Lindelof si presta comunque a più di un rewatch, viste le mille sfumature e citazioni che necessitano sicuramente di più di una visione per essere colte: proprio per questo sta per giungere in nostro soccorso l'edizione home-video di Watchmen.

L'annuncio di HBO, arrivato nelle ultime ore, conferma infatti che i cofanetti DVD e Blu-ray del fortunato show incentrato sulle vicende di Angela Abar/Sister Night sarà disponibile per l'acquisto dalla prossima estate, per la precisione dal 2 giugno 2020. Agli episodi dello show si aggiungeranno ovviamente un bel po' di contenuti extra (si parla di circa 90 minuti complessivi), tra scene tagliate, dietro le quinte, making of e tanto altro.

Va detto, comunque, che Damon Lindelof non ha posto il veto a una seconda stagione di Watchmen: lo showrunner ha però precisato che, in ogni caso, lui non sarà della partita. Nelle scorse settimane, intanto, Watchmen è stata eletta Miglior nuova serie ai WGA Awards.