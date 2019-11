HBO annuncia i blu-ray di Game of Thrones. Ecco la reazione ironica dei fan

HBO ha pubblicato un post su twitter in cui ricorda che tra pochi giorni saranno disponibili le edizioni Blu-ray e DVD di tutte le otto stagioni della sua celebre serie Game of Thrones. La risposta dei fan al tweet non si è fatta attendere e alcuni di loro non sono sembrati particolarmente entusiasti.

L'ottava stagione della serie tratta dalla saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dello scrittore George R. R. Martin potrebbe passare alla storia come una delle più divisorie di sempre all'interno del panorama dei prodotti televisivi. Dopo il grande successo delle prime stagioni, molti fan hanno iniziato a non apprezzare il lavoro svolto dai due showrunner David Benioff e D.B. Weiss quando è venuto a mancare il materiale cartaceo da cui prendere spunto, arrivando a una situazione critica durante l'ultima stagione che ha portato al lancio di una petizione per il remake di Game of Thrones 8.

Dopo il tweet che ha fatto impazzire i fan, pubblicato ieri dall'account ufficiale della serie, oggi è arrivato quello che ricorda l'imminente arrivo dei Blu-ray e dei DVD di tutte le stagioni. All'interno del tweet è presente una gif con protagoniste Arya e Brienne, con una didascalia che recita 'Novità da Grande Inverno. Rivive Game of Thrones con The Complete Series on Blu-ray e DVD il 3 dicembre'.

Ma alcuni fan hanno risposto in modo ironico e con poco entusiasmo all'annuncio attraverso altrettanti tweet in cui è possibile notare un'espressione di disappunto di Daenerys o la gif di un Jon Snow contrariato - potete visionare i tweet in calce all'articolo dove è presente anche quello di HBO.

Avete intenzione di compare l'edizione home video della serie? Vi ricordiamo che The Complete Edition sarà disponibile a partire dal 3 dicembre nel territorio statunitense, mentre non si conoscono ancora le date per la distribuzione in Italia.